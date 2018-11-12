Üzeri Toprakla Kapatılmıştı: Bugün Yıkıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06

Nevşehir'in Göreme beldesinde daha önce üzeri toprakla kapatılan kaçak yapı, İhlas Haber Ajansı'nın olayı gündeme taşımasının ardından Göreme Belediyesi ekiplerince yıkıldı.Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi vadisi içerisine yapılan kaçak binanın üzerinin toprakla kapatılması haberinin ardından Göreme Belediyesi ekipleri harekete geçti. Göreme Belediyesi ekipleri ve jandarma kolluk kuvvetlerinin eşliğinde Zemi vadisi içerisinde bulunan kaçak yapı üzerinde bulunan topraklar temizlenmesinin ardından Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, hafta sonunda yapılan haberler ile Göreme Belediyesinin zan altında bırakıldığını ifade ederken, "Gazeteciler tabi ki de bizim gözümüz kulağımız" açıklamasında bulundu. Cingil, "Hafta sonunda çıkan haberlerden dolayı belediyemiz zan altına alınmıştı. Arkamda yapılan çalışmaları gördüğünüz gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim amacımız yasal çerçevede imar barışından yararlananlarla ilgili değil imar barışına aykırı hareket edenler ile ilgili alınan hem meclisimizin, hem encümenimizin kanunla ilgili imar kanunun ile ilgili uygulamalar yaptık. Bunlar devam edecek. Biz vatandaşa hizmet ediyoruz ama vatandaşa belediyenin görevleri olarak hizmet noktasında devam ederken, tabi yasal çerçeveye aykırı hareket edenler için de kanun gereği bertaraf için bütün imkanlar kullanılıyor. Ben bu noktada bütün basın mensubu arkadaşlarımız bizim için çok önemlidir. Basın mensuplarımız bizlerin özellikle gözü ve kulağıdır. Tabi bizim görmediğimiz, duymadığımız belki de yaklaşamadığımız her alanda bize kaynak ve destek veriyorlar. Yalnız çok önemli olan nokta şu var. Haberin doğru yerde doğru zamanda yapılması çok önemli. Ben bu noktada hepinize teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili de biraz sonra yine günü gelmiş kanun çerçevesinde insanlara yıkma ile ilgili verilen süreci tamamlamayan, kendi imkanlarıyla yıkamayan kişilerin de yapıları devlet tarafından olumsuz binalar bertaraf edilecektir" dedi.(İHA)