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Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? İşte yanıtı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna cevap verdi

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? İşte yanıtı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen bir soru daha yanıt buldu.Star Ana Haber'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna yanıt verdi.& ;

'Ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra...'& ;

Bu sorunun kendilerine çok sorulduğunu belirten Ceyhan, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok. Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar. Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.



'Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını...'

Açıklamalarının devamında pişmemiş gıdaları dışarıdan sipariş etmemek gerektiğini belirten Ceyhan, "Paketleyen ya da getiren kişi üzerine öksürmüş olabilir. Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını hemen çıkartıp atın" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Magazin

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