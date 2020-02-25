Haberler » Güncel » Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı - Haber

Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.K. adlı şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi.

25.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:45Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.K. adlı şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Milas Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, Ö.K. adlı kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında Ö.K.'nın tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.K.'yı yakaladı. Şüphelinin üst aramasında antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. jandarma merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Jandarma, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 22:09:06