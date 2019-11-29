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Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirilen M.T. gözaltına alındı.

29.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:56Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirilen M.T. gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde M.T.'nin sahte para taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. M.T.'nin üzerinde yapılan aramada  500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Eskişehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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