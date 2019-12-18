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Üzerinde battaniye örtülü ceset, Suriyelinin çıktı

ADANA'da, üzerine battaniye örtülü halde yol kenarında bulunan ve yüzünde darp, boynunda ip izi olan cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e (42) ait olduğu saptandı.

18.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:13Üzerinde battaniye örtülü ceset, Suriyelinin çıktı

ADANA'da, üzerine battaniye örtülü halde yol kenarında bulunan ve yüzünde darp, boynunda ip izi olan cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e (42) ait olduğu saptandı.

Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesine dün saat 08.00 sıralarında çalışmaya gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Yolu'nun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, bir kişinin üzerine battaniye örtülü halde hareketsiz yattığını görünce polise verdi. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.  Yapılan incelemede yüz bölgesinde darp, boynunda ip izi olduğu belirlendi.

Ayakkabıları yol kenarında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi örneğinden cesedin Suriyeli Mustafa El Recep'e ait olduğunu saptadı. 2 yıl önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Recep'i öldürenler araştırılıyor.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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