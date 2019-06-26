26.06.2019 14:13
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Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği S.A., T.S. ve F.Ç., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında kişilerin üzerinden 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı , Jandarma , 3. Sayfa

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