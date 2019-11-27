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Üzerinde 'Meryem ana' figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor

Üzerinde 'Meryem ana' figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyorÇORUM - Çorum'da yaşayan İsmet Balak üzerinde Meryem ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.

27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:31
Üzerinde ' ana' figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor
ÇORUM - 'da yaşayan İsmet Balak üzerinde Meryem ana figürünün bulunduğu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor.
1980'li yıllarda market işlettiği sırada fark ettiği yumurtayı kimselere vermeyen Balak, yumurtayı özel bir kutu da muhafaza ediyor.
1980 yıllarında bir gazetede "Harley Kuyruklu" yıldızına benzeyen bir yumurtaya 7 bin sterlin verildiğini diye bir makale okuduğunu dile getiren Balak, "Aradan zaman geçti 5 ay sonra marketim vardı. Arkadaşım bu yumurtayı getirerek üzerinde resim var dedi. Meryem anaya benzeyen bir figür olduğunu gördük. O tarihte yumurtanın fotoğrafını çektirdim. O günden bugüne kadar bu yumurtayı 40 senedir elimde muhafaza ediyorum. 70-80 gram gelen yumurta şuanda 20-23 gram civarında geliyor"
Elinde üzerinde 29 tane mühür bulunan bir de semaver bulunduğunu kaydeden Balak, "Elimde 1903 tarihli bir semaver var. Üzerinde 29 tane mühür bulunuyor. Hem semaver, hem yumurtayı saklıyorum. Yumurtayı isteyen oldu ama vermeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.
Üzerinde 'Meryem ana' figürü olduğunu söylediği yumurtayı 40 yıldır saklıyor

Meryem, Çorum, Yerel

Kaynak: İHA


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