Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Yolcu Gözaltına Alındı

Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde durdurulan otobüste yapılan aramada, üzerinde 1 kilo 200 gram eroin bulunan yolcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul
yönü kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden yolcu otobüsü durduruldu.
Ekipler tarafından otobüste yapılan aramada, yolcu M.E'nin (18) üzerinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Şüphelinin iç çamaşırı ve ayakkabısında toplam 1 kilo 200 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu,Anadolu Otoyolu
06 Aralık 2018 Perşembe 11:52