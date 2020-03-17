Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
17.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:16
Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın üst aramasında; 5 paket halinde toplamda 5,97 gram skunk maddesi, poşet içerisinde 22,81 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 140 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın üst aramasında; 5 paket halinde toplamda 5,97 gram skunk maddesi, poşet içerisinde 22,81 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 140 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haberler
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu