Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.S'yi Karaağaçlı Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 44 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Germencik,Aydın,Uyuşturucu Ticareti
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36