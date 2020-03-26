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Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

26.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:42
Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
Kastamonu 'nun Abana ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Abana ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda, jandarma ekiplerince yapılan aramana bir şahsın üzerinde ve evinde 78 adet ecstasy uyuşturucu hap ile satışa hazır halde 10 adet 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucu imal ve ticareti yaparak vatandaşları zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, Abana, 3. Sayfa

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