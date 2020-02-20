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Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Şişli'de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan, üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

20.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:16Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
'de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan, üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 17 Şubat'ta Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Suriye uyruklu Bilal Ş'nin (30) yapılan üst aramasında, 10 parça halinde 12,9 gram metamfetamin, bin 700 lira ve 100 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Kağıthane Nurtepe Mahallesi'ndeki evinde de arama yapıldı.
Adreste 4 parça halinde ayrı ayrı yerlerde ve toplam ağırlığı 1 kilo 73 gram gelen kubar, bin 400 uyuşturucu hap, 136 yeşil reçete ile satılan hap, kilitli şeffaf poşet içerisinde 6,60 gram uyuşturucu hapların toz hali, 3 parça halinde 3,9 gram kokain, 3,56 gram metamfetamin, 2 cep telefonu, sınava hazırlık kitabının içerisine yerleştirilmiş narkotik madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Suriye, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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