Haberler » 3. Sayfa » Üzerinde zehir dolu kuşakla otogarda yakalandı - Haber

Üzerinde zehir dolu kuşakla otogarda yakalandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 4 kişi tutuklanırken, operasyonlarda bir şahıs uyuşturucu taşımak için beline göre özel olarak hazırlanmış korse görünümlü kuşakla yakalandı.

22.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:21Üzerinde zehir dolu kuşakla otogarda yakalandı
'de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 4 kişi tutuklanırken, operasyonlarda bir şahıs uyuşturucu taşımak için beline göre özel olarak hazırlanmış korse görünümlü kuşakla yakalandı. Kuşağın içerisinde ise 575 gram metamfetamin maddesi, 335 gram reçine esrar maddesi ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.

Operasyonlar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, şehirler arası otogarda gözaltına alındı. A.A. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında ise beline sarılı uyuşturucu madde nakli için özel hazırlanmış korse görünümlü kuşağın içerisinden 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şahsın 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 356 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 135 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi düzeneği elde geçirildi.

Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen Ş.K., A.T., A.A., M.A.A. isimli 4 şüpheli tutuklanırken, yakalandığı sırada polis ekiplerine sahte kimlik beyan eden A.T. isimli şüphelinin 5 ayrı suçtan da toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. B.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:28 Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın
20:24 5 yaşındaki Ömer, kömürlükte çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
20:24 Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi
20:22 Ankara'da intihar girişimi
20:19 Bolu'da, samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı
19:28 İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
08:28 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
23:25 Feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 20:41:26