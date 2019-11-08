Haberler » 3. Sayfa » Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var - Haber

Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan 20 bin lira para herkesi şaşırttı. . Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

08.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesinde akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

"EV ALDIM, BORCUM VAR"

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.


Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:50   PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
22:53   Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi
22:52   Başkent'te lüks otomobil böyle yandı
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:02:59