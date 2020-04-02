Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı
Güdül ilçesinde üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı.
02.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:14
Güdül ilçesinde üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salihler Mahallesi'nde Zekeriya Söylemezoğlu (68), bahçesinde çalışır halde bıraktığı traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Güdül Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Söylemezoğlu, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Salihler Mahallesi'nde Zekeriya Söylemezoğlu (68), bahçesinde çalışır halde bıraktığı traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Güdül Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Söylemezoğlu, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Kaynak: AA