Kırklareli
'nde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
i·lçesine bağlı Kocayazı köyü Zemzem Çeşmesi mevkisinde, F.Ç ile kardeşi İ.Ç, elektrikli testere ile ağaç keserken, F.Ç'nin üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan F.Ç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne sevk edilen F.Ç, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kofçaz,Kırklareli
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:49