Haberler» 3. Sayfa» Haber

Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

05.09.2019 16:55 Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır (57) kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Nihat Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine aynı bölgede farklı bölmede orman üretimi yapan Selahattin Dayı (63) da kalp krizi geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı yerde Nihat Çakır'ın yanında bulunan Fevzi Çakır'da yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldıran Fevzi Çakır tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Karabük Yenice, Fevzi Çakır, Kızılkaya, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:49   Karısını öldüren adam Ankara'da yakalandı
20:46   Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken canından oldu
20:35   Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
20:34   'Sahte bahis' çetesi operasyonunda 15 tutuklama
20:32   LPG tankerindeki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı