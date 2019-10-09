Haberler » 3. Sayfa » Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.

09.10.2019 21:27Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Haydarlar köyünde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu 54 yaşındaki İsmail Kuruoğlu, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kuruoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuruoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:02 Aracıyla köpeği ezen ve yoluna devam eden şahıs yakalandı
22:01 Kaza yaptı, motosikleti bırakıp kaçtı
22:00 Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
21:53 Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
21:52 Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş
21:51 Sokak ortasında dehşet anları güvenlik kamerasında
21:37 Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı
9.10.2019 22:04:30