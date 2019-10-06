Haberler » 3. Sayfa » Haber

Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Manisa Turgutlu'da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı.

06.10.2019 23:49Üzerine benzin döküp kendini yaktı
Manisa Turgutlu'da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa müdahaleyi itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.

Turgutlu ilçesinde bir kişi sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Atatürk Mahallesi Can Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Salih K. isimli şahıs üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Salih K., burada yapılan tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Salih K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:49 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
02:42 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
02:18 Bakırköy'de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı
01:17 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
01:14 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
00:51 Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
00:48 Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı