14.06.2019 19:20
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Üzerine benzin döküp kendisini yaktı, hastanede öldü

Üzerine benzin döküp kendisini yaktı, hastanede öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve evinde üzerine dökerek, kendisini yakan Savaş Ö. (45), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve evinde üzerine dökerek, kendisini yakan Savaş Ö. (45), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Savaş Ö., şişe içindeki benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, pencere camını kırarak, eve girdi. Savaş Ö.'yü saran alevler, su sıkılarak, söndürüldü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Savaş Ö., sağlık görevlilerince ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş Ö., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu bugün kötüleşen Savaş Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale, Bayramiç, Güncel

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