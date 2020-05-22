Üzerine cam düşen kişi yaralandı

Artvin'de, şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı kapağının bir iş yerinin camını kırması sonucu üzerine cam düşen kişi yaralandı.

22.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:29
Artvin'de, şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı kapağının bir iş yerinin camını kırması sonucu üzerine cam düşen kişi yaralandı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle İnönü Caddesi'ndeki bir binadan düşen çatı kapağı bir iş yerinin camına çarptı. Bu esnada iş yerinde olan Harun Aksakal, kırılan camın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aksakal'a ilk müdahaleyi olay yerinden aracıyla geçen Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Sönmez Avcı yaptı.
Harun Aksakal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını sağlamak için çaba sarf etti. Üzerine cam düşen kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Aksakal, Artvin, Güncel, Haber

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