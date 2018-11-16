Üzerine çamur bulaştırıp cebinden 8 bin lirasını çaldılar
BOLU,(DHA
)- BOLU'da, camide abdest alan kişinin üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesi ile cebinden 8 bin TL'sini çalan M.C.Ö.(58), A.U.(56) ve S.Y.(33) yakalandı.
Olay 5 Kasım'da Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Caminin bahçesinde bulunan şadırvanda abdest alan G.O.'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., abdest alan kişinin kıyafetine çamur sürdü. Olaya yanlışlıkla olmuş süsü veren şüpheliler, üstünü temizlemek istedi. Bu sırada şüpheliler, G.O.'nun dikkatini dağıtırken M.C.Ö., G.O.'nun cebinde bulunan 8 bin lirayı aldı. G.O.'nun parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Kentten ayrılan şüpheliler, dün yeniden Bolu
'ya geldi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden M.C.Ö.'nün yankesicilik suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. 'Pislikçilik' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
DHA,Bolu