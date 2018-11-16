16 Kasım 2018, 12:22

Üzerine Çamur Bulaştırıp, Temizleme Bahanesiyle Cebinden Parasını Çaldılar

Bolu'da, camide abdest alan kişinin kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

BOLU'da, camide abdest alan kişinin kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çalan M.C.Ö. (58), A.U. (56) ve S.Y. (33) yakalandı.

8 BİN LİRA ÇALDILAR

Olay, 5 Kasım'da, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Caminin bahçesindeki şadırvanda abdest alan G.O.'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., kıyafetine çamur sürdü. Yanlışlıkla olmuş gibi yapan şüpheliler, G.O.'nun üzerini temizlemek istedi. M.C.Ö., dikkati dağıtılan G.O.'nun cebindeki 8 bin lirayı çaldı.

G.O.'nun, parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, kimlikleri tespiti yapıldı.

3 HIRSIZIN DA BİR ÇOK SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Kentten ayrıldığı belirlenen M.C.Ö., A.U. ve S.Y.'nin dün yeniden Bolu'ya geldiği saptandı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.Ö.'nün 'yankesicilik' suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. 'Pislikçilik' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu
16 Kasım 2018 Cuma 12:22



YORUMLAR (6)
BAŞKAN: yakalasalar ne olur hırsızlar yaşlıdan önce çıkarlar adalet yokki şöye 20 yıl versin
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PİS YAMYAMLAR: ULAN 8 BINLE NE DOLASION TURKIYE GIBI BI YERDE
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  • TOKMAKÇI : CEBİNDE PARAYLA DOLAŞMAK SUÇ MU. ORTALIK KİRLENDİYSE SUÇLUYU BUL SUÇU ADAMA ATMA.
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TURK69: ALLAH SIZI ISLAH ETSIN, YASINDAN BASINDAN UTAN YA 60-70 YASINDA ADAMLARSINIZ YA. BOYLE INSAN GORUNCE MIGDEM BULANIYO YA
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CIKS CIKS: ülkede ceza diye birşey yokki o kadar sabıkası var ama dışarda :O içeri alınanlar kim kendini savunamayan ilkkez basına kazara öyle bişe gelmiş ne yapacagını bilmeyenler içerde ben böyle adaletin be
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