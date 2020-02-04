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Üzerine çığ düşen minibüsten sağ kurtulan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan sağ kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

04.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:20Üzerine çığ düşen minibüsten sağ kurtulan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Van- kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan sağ kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine akşam saat 17.00 sıralarında çığ düştü. Gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsten sağ kurtarılan 5 kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, minibüsteki 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
(İHA)

Bahçesaray, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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