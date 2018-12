Üzerine Demir Kapı Devrilen Çocuğun Ölümü Hakkındaki Soruşturma

13 Aralık 2018 Perşembe 15:41



13 Aralık 2018 Perşembe 15:41

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, okul bahçesinde üzerine sürgülü demir kapı devrilen ilkokul öğrencisi Mehmet Ali İşler'in ölümüne ilişkin hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda, devrilen kapının projeye uygun imal edilmemesi nedeniyle kazanın meydana geldiği belirtildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, uzman bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme tamamlandı.Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, kapının devrilmesine neden olan kusurlara ve olayda ihmali bulunan kişilere yer verildi.Raporda, "nöbetçi öğretmen" görev tanımına tam riayet etmeyerek öğrencilerin gereksiz tehlike yapmalarına veya meydana getirmelerine müdahale etmemesi nedeniyle T.A. yüzde 10 tali kusurlu, kapının tüm yardımcı ekipman ile imal ettirilerek yerine bağlanmasında üzerine düşen görevi eksik yapan şirket sahibi H.E. yüzde 15 tali kusurlu, tehlike oluşturacak kaynakları değerlendirmede eksik kaldığı iddia edilen okul müdürü U.E. yüzde 15 tali kusurlu, okulun ihalesini müteakip yaptırılan işlerin geçici kabulünü yapan ekibin teknik sorumlularından T.T. yüzde 25 asli kusurlu, A.C. yüzde 17,5 asli kusurlu, M.D. yüzde 17,5 asli kusurlu bulundu."Sürgülü demir kapının projeye uygun imal edilmemesi" nedeniyle yerinden fırlayarak çocuğun üzerine düştüğü belirtilen raporda, "Bu kapının mevcut haliyle ortalama bir düşme yeteneğiyle tam açıldığında, kapıyı ray üzerinde tutan sadece geçiş noktasındaki ana mesnedi ve onun istikamet rolesi haricinde herhangi bir metal eleman tarafından tutulmadığı kolaylıkla görülebilir. Bunu anlamak için mühendis veya mekanikçi olmak gerekmez. Kazanın temel sebebi budur. " ifadelerine yer verildi.-"Gereken yapılsın"Baba Selahattin İşler, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 2 ay önce Derince ilçesinde eğitim gördüğü Turgutreis İlkokulu'nda 200 kilogramlık kapının altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi.İşler, oğlu ölmeden bir hafta önce doğum gününü kutladıklarını anlatarak, "Yıkılmış vaziyetteyiz. Hayatımızı idame ettiremiyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Dağılmış vaziyetteyiz. Devletimizden bir an önce bu işin gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bir an önce sonuçlansın. Burada büyük bir ihmal var. Gereken yapılsın. " diye konuştu.Olayla ilgili 2 aydır herhangi bir işlem yapılmadığını ileri süren İşler, şunları kaydetti:"Görevden alma yok, yargılama yok. Dün akşam İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüştüm. Kadronun görevden alındığını söyledi fakat hiçbiri görevden alınmamış. Sadece müdür başka bir okula gönderilmiş, onu da zaten İlçe Milli Eğitim'den öğrendim. İzmit'te başka bir okulda görevdeler. Bizi çok yaraladılar, bir an önce görevden alınmalarını istiyoruz.""Bilirkişi raporunda 6 kişi kusurlu bulundu"Ailenin avukatı Şehmus Keleş de bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu belirterek, "Bilirkişi raporunda 6 kişi kusurlu bulundu. Bu kusurlular arasında okul müdürü, nöbetçi öğretmen ve kapının yapılmasından sorumlu teknik heyet yer almaktadır. Dosyaya sunduğumuz itirazda da belirttiğimiz üzere, sadece okul müdürü ve nöbetçi öğretmen değil, aynı zamanda çocuğun sınıf öğretmeni ve o esnada okulda bulunan müdür yardımcısının da sorumlu olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile dün yaptıkları görüşmede okul müdürü ve nöbetçi öğretmenin görevden alındığına ilişkin bilgi aldıklarını aktaran Keleş, şöyle devam etti:"Ancak bugün İlçe Milli Eğitimden aldığımız bir evrakta okul müdürünün görevden alınmadığı, sadece yer değiştirildiğine ilişkin bir evrak sunuldu tarafımıza. Bu aile açısından çocuğu bir kez daha öldürmekten başka bir şey değildir. Bu tür davalarda en çok yapılan ihmallerden biri de budur. Yargılama hızlı bir biçimde gerçekleştirilmezse, sorumlular görevden alınmazsa o zaman aile bir kez daha çocuğunun ölümüyle yüzleştirilmiş oluyor. Bu çok acı bir durum. İtirazımızı dosyaya sunduk. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz ve buradan şunu da bir kez daha ifade etmek istiyoruz; adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Her ne kadar soruşturma taksirle öldürmeden açılsa da burada yer alan ihmallerin kasta varacak boyutta olduğu kanaatindeyiz ve soruşturmanın seyrinin de bu şekilde genişletilmesi ve devam ettirilmesi kanaatini taşıyoruz."Keleş, dosyaya sunulan raporun yeterli olmadığını, yeni bir bilirkişi raporu alınmasının elzem olduğunu sözlerine ekledi.Öte yandan, okul müdürü, müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenin görev yerinin değiştiği öğrenildi.