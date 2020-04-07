Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üzerine demir merdiven düşen bir kişi hayatını kaybetti.

07.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:25
Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti
Mersin 'in Akdeniz ilçesinde üzerine demir merdiven düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir soğuk hava deposunda tadilat sırasında Mustafa Arıkan (53) isimli işçi çalıştığı demir merdiven nedeni bilinmeyen bir şekilde üzerine devrildi. Yanında bulunan arkadaşları tarafından demir merdiven kaldırılırken, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Tarsus'ta özel bir hastanesine kaldırılan Mustafa Arıkan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis olay yerinde yaptığı araştırmada görgü tanıklarını dinledikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Arıkan, Akdeniz, Mersin, Evci, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:10: Karantinaya alınan 27 yaşındaki genç: "Her şey yolunda yurt çok konforlu, personeller ilgili" - Haberler 21:09: Merzifon'da fabrika yangını korkuttu - Haberler 21:08: Karantina altındaki köyde korona virüse özel beste - Haberler 21:06: Atatürk Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler 21:03: Çekmeköy'de maskeler evlere bırakılıyor - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler