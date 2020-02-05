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Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

05.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:55Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti
'in ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.
Araban'da Yukarı Karavaiz Ilkokulu 1.Sınıf öğrencisi Berkay Işık, ders saatinden sonra aynı okulda İŞKUR personeli olarak görev yapan babası Ali Işık'ı beklerken dolabın kapakları ile oynamaya başladı. Öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılan Berkay Işık, devrilen dolabın altında kaldı.
Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berkay'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yukarı Karavaiz kırsal mahallesi mezarlığında defnedildi.
(İHA)

Berkay Şahin, Gaziantep, Ali Işık, Araban, Güncel

Kaynak: İHA

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