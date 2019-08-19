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Üzerine duvar devrilen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın devrilmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

19.08.2019 10:36 Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın devrilmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Taşönü Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt'un üzerine devrildi. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Recep Kurt, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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