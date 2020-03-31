Üzerine garaj kapısı düşen 2 yaşındaki Nadir, öldü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada üzerine garaj kapısı devrilerek ağır yaralanan Nadir Turan (2), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Suruç'un Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan Nadir Turan'ın üzerine demir garaj kapısı devrildi. Kapının altında kalarak ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa 'ya sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA