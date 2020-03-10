Menü
Haberler ›› Güncel ››Üzerine halı düştü, o an kameraya böyle yansıdı - Güncel

Üzerine halı düştü, o an kameraya böyle yansıdı

Çankırı'da çiçekçi dükkanı bulunan arkadaşına yardım ederken üzerine halı düşen genç neye uğradığını şaşırdı.

10.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:12
Çankırı 'da çiçekçi dükkanı bulunan arkadaşına yardım ederken üzerine halı düşen genç neye uğradığını şaşırdı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yoğunluk yaşayan arkadaşına çiçekçi dükkanında yardıma gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara koyarak işine devam etti.
Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" dedi.
(İHA) Üzerine halı düştü, o an kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Çankırı, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Güncel
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?