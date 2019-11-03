Haberler » 3. Sayfa » Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti

Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti

Ordu'da üzerine kamyondan tomruk düşen bir kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

03.11.2019 19:28Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti
Ordu'da üzerine kamyondan tomruk düşen bir kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Güney (46) şoförlüğünü yaptığı kamyonun üzerindeki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arif Güney ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:08 Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı
21:02 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı
21:06 Tarihi pazarda korkutan yangın: 2 ahşap bina küle döndü
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:42 İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
22:14 Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
20:22 Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
19:16 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
3.11.2019 21:39:39