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Üzerine Kaya düşen maden işçisi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48), hayatını kaybetti.

20.08.2019 10:36 Üzerine Kaya düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Niğde'nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48), hayatını kaybetti.

Ulukışla İlçesi'nde iddiaya göre bir maden ocağında dinamit patlattıktan sonra maden alanında bulunan Cengiz Baysu'nun üzerine bölgedeki kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Baysu'yu gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baysu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Ulukışla, Niğde, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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