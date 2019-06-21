21.06.2019 13:52
Haberler » Güncel » Haber

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü

GAZİANTEP'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.
Olay, 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Selma- Ejder Bulur çifti, çocukları ile piknik yapmak için Karpuzatan Mesire Alanı'na gitti. Bulur çifti yemek yaptığı sırada, belediye tarafından piknikçilerin kullanması için alana kurulan mangal, burada oyun oynayan çocukları Ahmet'in üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kent merkezindeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi gören Ahmet Ejder, bu sabaha karşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ahmet Bulur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
piknik , selma , gaziantep , oyun , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:29Oktay: "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez." - İSTANBUL
14:28Nevşehir Belediyesi'nden genç yazarlara davet
14:28Bursa'da uyuşturucu operasyonu
14:27Kebap keyfi faciaya dönüştü
14:27Almanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandı
14:27Aydın'da denize giren kişi boğuldu
14:27Arsuz'da kayısı hasadı başladı