21.06.2019 13:51
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Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep 'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ejder ve Selma Bulur çifti, 2 yaşındaki çocukları Ahmet Ejder ile 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde bulunan Karpuzatan piknik alanına gitti.
Burada oyun oynayan çocuğun üzerine yanmakta olan mangal devrildi. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından önce Oğuzeli Devlet Hastanesine ardından özel bir hastaneye götürüldü.
Ahmet Ejder, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
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