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Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.

21.10.2019 22:44Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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Kaynak: DHA

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