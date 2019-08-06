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Üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanelik oldu

Erzincan'da üzerine sıcak su dökülerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

06.08.2019 10:40 Üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanelik oldu
Erzincan'da üzerine sıcak su dökülerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 10. 15 sıralarında Ekşisu Mesire alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Ekşisu Mesire alanında piknik yapan çocuğun üzerine kazara semaverdeki kaynamış su döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun vücudunda ikinci derece yanık olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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