Üzerine soba baca düşen çift öldü ADIYAMAN'da, teras katta uyudukları sırada üzerine baca düşen çift hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

2 katlı binanın teras katında Ferhat Uğurlu (30) ve eşi Semra Uğurlu (32) uyurken, soba bacası rüzgarın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü. Gürültüyü duyanların kanlar içerisinde bulduğu çift için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Uğurlu çifti, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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