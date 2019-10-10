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Üzerine televizyon sehpası devrilen bebek öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üzerine televizyon sehpasının devrilmesi sonucu yaralanan 18 aylık bebek, hayatını kaybetti.

10.10.2019 19:19Üzerine televizyon sehpası devrilen bebek öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üzerine televizyon sehpasının devrilmesi sonucu yaralanan 18 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde ikamet eden Ulaş ve Gül E. çiftinin 18 aylık bebekleri Fatmagül E, evin salonunda oyun oynadığı sırada televizyon sehpası üzerine devrildi.
Başından yaralanan bebek, yakınları tarafından ilçede özel bir hastaneye götürüldü.
Tedavi altına alınan bebek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme Şubesi ekipleri, evde çalışma yaptı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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