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Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldü

Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldüKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.

10.10.2019 19:35
Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldü
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.
Olay saat 16.30 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynayan 18 aylık Fatmagül Erdoğan'ın üzerine evdeki televizyon ünitesi devrildi. Salondan ses geldiğini duyan bebeğin annesi, küçük kızı kanlar içinde görünce hemen bebeği alıp taksiye bindi.
Taksiyle hastaneye yetiştirildi
Kucağında bebeğiyle caddeye çıkan acılı anne, evin önünde bulunan taksiyle bebeği hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Taksiyle evin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldü

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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