Üzerine vinç devrilen adam ağır yaralandı İtfaiye
ekipleri kurtarmak, sağlık ekipleri hayatta tutmak için mücadele ettiİşçinin bacağı üzerine devrilen vincin ayağının altında kaldı
DENİZLİ - Denizli
'de mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir işçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. Olayda işçinin bacağı devrilen vincin ayaklarının birinin altında kaldı. İtfaiye ekipleri talihsiz işçiyi kurtarmak sağlık ekipleri ise hayatta tutmak için mücadele etti.Ağır yaralanan işçi vincin altından itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale
ilçesi Kocabaş
mahallesindeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan İbrahim Duran
isimli işçinin üstüne devasa mermer parçalarını kaldırıp, taşımda kullanılan tonlarca ağırlığında ki vinç devrildi. Kazada Duran vincin altında kaldı. Olay sonrası ocak çalışanlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Duran'ın bacağının devrilen vincin ayaklarının birinin altında kaldığı belirledi. Vinci ayağı çeşitli ekipmanlar kullanılarak kesildi. Talihsiz işçi ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak vincin altından çıkarıldı.Talihsiz işçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyorDuran'ın kurtarma çalışması esnasında bilincinin açık kalması ve hayata tutunması için ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri Duran'ın bacağını vincin ayağının altından çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise şahsa serum takarak tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Yaşanan can pazarı sonrası hastaneye kaldırılan Duran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.Vincin nasıl devrildiği konusunda net bir bilgi ulaşılamazken olayla ilgili genişi çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İşçi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA