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Üzerine yıldırım isabet eden ufuk öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, incir toplamaya giden Ufuk Anık'ın (19) üzerine yıldırım isabet etti.

13.09.2019 13:35Üzerine yıldırım isabet eden ufuk öldü
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, incir toplamaya giden Ufuk Anık'ın (19) üzerine yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan Anık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Sultanhisar'ın kırsal Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'nin Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi Ufuk Anık, incir toplamak için arkadaşlarıyla Uzunlar'a gitti. İncir toplamaya başlayan Anık'ın üzerine, bir süre sonra yıldırım isabet etti. Anık'ın yerde hareketsiz yattığını gören diğer işçiler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Anık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ufuk Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Sultanhisar, Jandarma, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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