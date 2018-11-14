Üzerlerinde İsimleri Bulunan Fidanlarını Toprakla Buluşturdular

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bağımlılıkla mücadele kapsamında Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 7/E sınıfından 24 öğrencilik bir grup ile teknik gezi çalışması düzenlendi.
Teknik Gezi programına Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
"Öğrenciler fidanları topraklarla buluşturdu"
Programda konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, öğrencilerin fidanları toprakla buluşturduğunu ifade ederek, "Okul Müdürü
Sabri Turhan ve Matematik Öğretmeni Nesrin Kocabaş
'ın eşlik ettiği programa Kızıldamlar köyünde fidan dikimi çalışması ile güne başlayan öğrenciler, üzerinde isimlerinin de bulunduğu fidanlarını toprakla buluşturdu. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hasan Bingöl
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programa Aşağıköy köyünde bulunan Bilecik Belediyesine ait Trabzon
hurması bahçesinde devam edildi. Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz
meyve ağaçlarında budama, sulama, gübreleme, aşılama ve genel meyve yetiştiriciliği konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca uygulamalı olarak Trabzon hurması ağacında budama eğitimi verdi" dedi.
Teknik gezi programı dağıtılan hediyelerin ardından sonlandırıldı. - BİLECİK
Bilecik
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26