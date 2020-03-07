Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi, tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup, üst araması yaptığı 2 kişide, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphellier tutuklanırken, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Albayrak Mahallesi üzerinde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine M.K. (40) ve K.S.'yi (22) durdurup üst araması yaptı. Aramada, satışa hazır halde 24 gram kristal, 2 gram esrar ve 5 bin TL para çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve K.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, hırsızlık, yaralama gibi suçlarından aranması olan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.