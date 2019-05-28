28.05.2019 17:07
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Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı

Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şuhut ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 74 adet sentetik extacy uyarıcı hap ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR Jandarma, Afyon, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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