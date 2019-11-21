Üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular

ABD, (DHA)- ABD'de yolda araçlarının lastiğini değiştirmek için duran yaşlı çift ve onlara yardım etmek isteyen polisler, buzlu yolda kontrolden çıkıp, üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kurtuldular.

Kaza, İllinois eyaletinin Carmi şehrinde meydana geldi. Peggy Vaught isimli yaşlı kadın ve kocası Bud Vaugh, araçlarının patlayan lastiğini değiştirmek için yolda durdular. Bunun üzerine bölgedeki polis memurları da yaşlı çifte yardım etmek için onların yanına gitti. Ancak tam bu sırada bir kamyon buzlanan yolda kontrolden çıkarak yaşlı çift ve polis memurlarının olduğu yöne doğru savruldu. Yaşlı çift ve polis memurları üzerlerine doğru savrulan kamyondan son anda kaçarken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Daha sonra polisleri ziyaret eden Vaught çifti, mucize eseri hayatta kalmalarını ve o anları konuşup, polise teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA