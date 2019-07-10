10.07.2019 13:22
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı

Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı

Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.

Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin mutfağında oyun oynadıkları esnada Oktay Genç (9) ve Berivan Erdemci (9) adlı kuzenlerin üzerine ocakta kaynayan çaydanlık devrildi. Çaydanlığın devrilmesi sonucu iki kuzenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralanan çocuklar olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Baykan, Siirt, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:01   Çankırı polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
14:59   Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü
14:58   Mülteciler böyle yakalandı
14:56   Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı
14:55   Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü
14:47   Bünül: "Kahramanlık destanını unutturmayacağız"
14:40   Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa nefes kesen kurtarma operasyonu