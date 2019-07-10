10.07.2019 12:04
Haberler» Güncel» Haber

Üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk tedavi altına alındı

Üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk tedavi altına alındı

Siirt'te üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk yaralandı.

Siirt'te üzerlerine kaynar su ve çorba dökülen 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Alan Mahallesi 1608. Sokaktaki evinde oyun oynayan 4 yaşındaki Sakine Özer'in üzerine kaynar çorba döküldü.
Vücudunda yanık oluşan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baykan ilçesindeki evlerinin mutfağında oyun oynayan Oktay Genç (9) ve kuzeni Berivan Erdemci'nin (9) üzerine çaydanlık devrildi.
Yaralanan iki kuzen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:31   Adil Gevrek: "Kulüp Lisans Talimatı önemli bir devrim"
13:30   Giresun'da 23 katlı bina tepkisi
13:30   Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
13:30   Sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor
13:29   DHA DIŞ - Otobüsten indiği sırada telefonda konuşurken, bebeğini düşürdü
13:29   Rakamlarla İBB'nin mali durumu
13:28   Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin temeli atıldı