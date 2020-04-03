Üzerlik bitkisi nedir? Üzerlik bitkisi özellikleri ve faydaları nelerdir? Üzerlik bitkisi nasıl kullanılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kayıtlara geçmediği Türkmenistan 'da, dünyayı etkileyen salgınla ilgili neredeyse hiçbir açıklamanın yapılmaması dikkat çekiyor. Ülkede Devlet Başkanı Berdimuhammedov, salgınla mücadelede üzerlik bitkisinin önemine vurgu yapıyor. Üzerlik bitkisi özellikleri ve faydaları nelerdir? Üzerlik bitkisi nasıl kullanılır? Üzerlik bitkisi nedir?

ÜZERLİK BİTKİSİ NEDİR?

Üzerlik (Peganum harmala), Nitrariaceae familyasından Afrika , Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki türü. Bu bitkiye Türkiye 'de, özellikle Orta Anadolu'da sıklıkla rastlanmaktadır.

Bilimsel adı: Peganum harmala

Familya: Nitrariaceae

Üst sınıf: Peganum

Takson Basamağı: Tür

Tür: P. harmala

Türkiye'de, eski inanışa göre halk arasında nazardan korunmak için kurusunu yakarak çıkan dumanı nazardan korumak istedikleri kişinin üzerine üflenir. Bu adetten de anlaşılabileceği gibi etimolojik olarak Üzerlik isminin Üz (Göktürkçe' de sağır anlamına gelir), Erlik (mitolojik Türk Kötülük Tanrısı) kelimelerinin birleşerek türemiş olma olasılığı yüksektir. Üzerlik, tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir step bitkisidir. Çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basık küre şeklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.

ÜZERLİK BİTKİSİ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI NELERDİR?

Üzerlik bitkisi:

Sinir sistemini uyarır.

Balgam söktürür.

Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

Sulu egzamada şikayetleri giderir.

ÜZERLİK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Eski Mısırlıların da nazara karşı bu bitkiyi kullandıkları, tütsü yaptıkları ve Kuzey Afrika ülkelerinde bu geleneğin hâlâ sürdüğü bilinmektedir. Mısır'daki aktarlarda üzerlik tohumu yağı afrodizyak ve kara büyüye karşı kullanılmak üzere satılır. Fas'ta da tohumlar tıbbi ve büyüsel etkinliklerde kullanılır. İran'da Zend-Avesta dininde soma adıyla geçen ve Şaman rahiplerince törenlerde kullanılan bitkinin üzerlik olduğuna ilişkin çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Günümüzde Anadolu'da da aynı inanış sürdürülmekte ve nazara karşı üzerlik tohumuyakılarak kullanılmaktadır.