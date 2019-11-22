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Üzgünüz, Size Ulaşamadık Altyazılı Fragman

Üzgünüz, Size Ulaşamadık, yaşanan mali krizle baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesini konu ediyor.

22.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:46
Üzgünüz, Size Ulaşamadık, yaşanan mali krizle baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesini konu ediyor. 2008 yılında yaşanan mali kriz, Ricky ve ailesini ciddi bir sıkıntıya sürükler. Borçları ile başa çıkmaya çalışan aile, bu süreçte oldukça yıpranır. Eski rahatlarına kavuşmaya çalışan aile, karşılarına çıkan bir fırsatı değerlendirmeye karar verir. Yapılacak işler aslında hiç de kolay değildir. Biri, yeni bir minibüs ile serbest zamanlı olarak bir teslimat sürücülüğü, diğeri de bakıcılık yapmak zorundadır. Ailelerini geçindirmek ve dünyada ayakta kalmak için kendilerini işe vermek zorunda kalan çift, bu zorlu süreçte kendilerini büyük bir kırılmanın ortasında bulur.
Üzgünüz, Size Ulaşamadık Altyazılı Fragman

Sinema

Kaynak: DailyMotion.com


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