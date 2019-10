"Uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşmalı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na ilişkin, "TİSK, yenilikçi ve gelişimci projelere imza atıyor. Tüm konfederasyonların aynı çatı altında buluşması önemli. Bu uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşın istiyoruz." dedi.Bakan Selçuk, TİSK ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Calista Otel'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.Forumda kadın, çocuk, yaşlı, engelli, çevre konularına yer verilmesinin Aile ile Çalışma Bakanlıklarının birleştirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu gösterdiğini belirten Selçuk, sosyal kalkınmanın, sosyal yardım ve sosyal desteği de kapsadığına vurguladı.Çalışma hayatı ile kadın, engelli ve yaşlının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini anlatan Selçuk, "Bugün bu forumda, hem aile tarafımızın, hem çalışma tarafının bütün konularının tartışılacak olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Forum ilerleyen safhada da devam eder ve ileri aşamalara taşınır." diye konuştu.Bakan Selçuk, Ortak Paylaşım Forumu'nun konseptini ve logosunu çok beğendiğini vurgulayarak, "TİSK, yenilikçi ve gelişimci projelere imza atıyor. Tüm konfederasyonların aynı çatı altında buluşması önemli. Bu uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bakanlıklarının sosyal diyaloga önem verdiğini kaydeden Selçuk, bütün çalışmalarında kararları ortak akılla aldıklarını söyledi.Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Üçlü Danışma Kurullarının önemli sosyal diyalog mekanizmaları olduğunu kaydetti."Şiddetin her türlüsüne karşıyız"Kadınların bir göreve gelebilmek için daha fazla performans göstermesi gerektiğine belirten Selçuk, şunları söyledi:"Biz kadınlar, sadece bir yerde kadın kotası doldurulsun diye orada olmak istemiyoruz. Ben 'çalışma hayatındaki kadın' kavramına da karşıyım. Bunun yerine 'istihdamdaki kadın' sözü daha doğru. Ev hanımı olsun olmasın, kadın her daim çalışıyor, çalışmayan kadın yok. Bakanlık olarak kadınların iş yaşamında daha fazla olması için aileleri ile iş hayatı arasındaki dengeyi sağlaması için 'yarım çalışma', 'kreş desteği' gibi kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirdik. Bu konudaki uygulamaları daha da iyileştireceğiz."Kadına şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Kimden ve nereden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu konuda İçişleri ve Adalet bakanlıklarımızla ortak çalışmalar içerisindeyiz. Basına yansıyan ve yansımayan birçok vakaya müdahale ediyoruz, davalara müdahil oluyoruz." dedi.Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin çalışma hayatının kanayan bir yarası olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:"Çocuk işçiliği konusunda dile getirilen rakamlar çok doğru değil. Yüzde 3'ün altına düşmüş durunda. 2018 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele yılı ilan edilmişti, çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olan sokakta çalıştırılmaya müdahale ediyoruz. Sokak sokak müdahale ekibimiz dolaşıyor. Denetim için 81 ilde 134 tane mobil ekibimiz var. Bu yolla biz 16 bin çocuğa ulaştık. Kime gerekli eğitimleri kimine sosyal destekleri verdik. Okul Destek Projemizle çocuklarımızı destekliyoruz. Çocuk işçilikle mücadele vali eşleri tarafından takip ediliyor. Biz de buradaki sonuçları il bazlı alıyoruz.""Yaşlı bakımı konusunda Japonya ile mutabakat zaptı içerisindeyiz"Son 17 yılda engellilerle ilgili büyük bir ivmenin yakalandığını aktaran Selçuk, E-KPSS uygulamasının hayata geçirildiğini ve kamudaki engelli istihdamının 10 kat arttığını ifade etti.Yaşlılık Şurası'nın ilkini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlediklerini anımsatan Selçuk, "Türkiye demografik fırsat eşitliğinde avantajlı bir durumda. Genç bir nüfusa sahibiz ama 2050 yılında yaşlı nüfusla karşı karşıya kalacağız. Bunun sosyal güvenlik bütçesine de yansımaları olacak. Bu nedenle şimdiden planlama yapmak gerekiyor. Yaşlı bakımı konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile mutabakat zaptı içerisindeyiz. Hayat boyu öğrenmeyi kapsamında YÖK ile beraber yaşlıların kampüs ortamında ders almalarını sağlayacak çeşitli projelerimiz de var." dedi.Bakanlık olarak "Sıfır Atık Projesi"ni önemsediklerini belirten Selçuk, bakanlık ve bağlı birimlerinde projeyi uyguladıklarını vurguladı.Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e başarı temennisinde bulunan Selçuk, şehitlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi.